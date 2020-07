Spazi Scuola, La Proposta Dell’Università di Pisa (Di mercoledì 15 luglio 2020) In sede di Cut (Commissione Università e Territorio) alla Provincia di Pisa, il rettore Paolo Mancarella propone un aiuto per la Scuola tramite la cessione di Spazi. Mancarella, rettore dell’Università di Pisa, decide di mettere a disposizione della Scuola alcuni Spazi, più precisamente 26 aule. “É il momento di fare squadra e questo vuole essere il nostro contributo alla ripartenza” afferma. Angori, presidente della Provincia, si mostra soddisfatto: “La concessione del Polo Piagge suggella un fitto confronto da noi avviato con l’istituzione accademica, nello specifico tra il sottoscritto e il rettore in persona. Un confronto costante, che abbiamo messo a punto per estendere quanto più possibile, con la ... Leggi su youreduaction

askanews_ita : Azzolina propone cinema e musei se mancassero spazi nelle scuole a settembre. #COVID19italia #Scuola… - Roky99760738 : RT @TIMnewsroom: Con il #Cloud offriamo a tutti la massima potenza di calcolo, di gestione e di elaborazione di dati. PMI, Scuola, Smart Wo… - sardanews : Monserrato, scontro sul bando per la scuola: “Ma i fondi per adeguare spazi e aule arriveranno” - IngColombo : RT @TIMnewsroom: Con il #Cloud offriamo a tutti la massima potenza di calcolo, di gestione e di elaborazione di dati. PMI, Scuola, Smart Wo… - vivere_sardegna : Monserrato, scontro sul bando per la scuola: “Ma i fondi per adeguare spazi e aule arriveranno” -

Ultime Notizie dalla rete : Spazi Scuola Scuola, la diocesi di Roma mappa spazi parrocchiali e aule catechismo per gli istituti Il Fatto Quotidiano Rufina: partiti i lavori alla Primaria Mazzini. Ottenuto un finanziamento di 28.000 euro per adeguamento degli spazi scolastici

Edifici scolastici ancora in primo piano a Rufina: sono partiti gli interventi di efficientamento energetico alla Primaria Mazzini, inoltre il comune ha avuto accesso ad un finanziamento di 28.000 eur ...

Rieti, Scuola: Provincia all’opera per le soluzioni in vista della ripresa di settembre

RIETI - Non si è fatta attendere la risposta della consigliera provinciale con delega all’Edilizia scolastica, Claudia Chiarinelli, dopo le accuse mosse ieri su Il Messaggero dal collega d’opposizione ...

Edifici scolastici ancora in primo piano a Rufina: sono partiti gli interventi di efficientamento energetico alla Primaria Mazzini, inoltre il comune ha avuto accesso ad un finanziamento di 28.000 eur ...RIETI - Non si è fatta attendere la risposta della consigliera provinciale con delega all’Edilizia scolastica, Claudia Chiarinelli, dopo le accuse mosse ieri su Il Messaggero dal collega d’opposizione ...