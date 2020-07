Marcello Masi sconvolto a La vita in diretta estate: Andrea Delogu costretta a soccorrerlo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Marcello Masi sconvolto a La vita in diretta estate Il primo appuntamento settimanale de La vita in diretta estate è iniziato con un argomento molto triste. Nella solita anteprima che va in onda tra Il Paradiso delle Signore e il Tg1, i due conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu sono apparsi sul teleschermo con i loro volti abbastanza turbati. Per quale ragione? In pratica si sono collegati con Terni, dove un loro inviato ha parlato delle tantissime persone che si sono recate ai funerali di Flavio e Gianluca, i due ragazzi trovati morti nelle proprie abitazioni dopo aver assunto delle sostanze stupefacenti. Il padrone di casa del rotocalco di Rai Uno ... Leggi su kontrokultura

