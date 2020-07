Garcia: “Abbiamo perso tre giocatori per il finale di stagione. In difesa mancano soluzioni” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico del Lione, Rudi Garcia, si prepara alla sfida di Champions League contro la Juventus e oggi ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione dell’evento legato al Veolia Trophy. Ecco le sue parole: “Abbiamo perso tre giocatori per il finale di stagione. Non è una buona notizia, ma va così. Tousart è stato ceduo a gennaio, mentre Gouiri non aveva giocato molto, a differenza di Terrier. Però sono d’accordo con la dirigenza: vendere Martin era necessario e non ci saranno conseguenze, siamo troppi davanti. C’è stata una buona occasione per noi e per lui e l’abbiamo colta. Non è davanti che mancano soluzioni, ma in difesa”. Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

