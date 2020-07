Coronavirus, parla Fauci: il vaccino sarà disponibile tra un anno e mezzo circa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per Anthony Fauci, virologo statunitense, il peggio negli Stati Uniti non è ancora passato e l’epidemia da Coronavirus si sta dimostrando feroce come quella di spagnola che sconvolse il mondo un secolo fa. Inoltre, non sono del tutto ottimistiche le sue previsioni sul vaccino: per averne uno occorrerà aspettare almeno un anno e mezzo. Coronavirus, il vaccino sarà distribuito in tutto il mondo Un vaccino anti-Covid producibile su larga scala dovrebbe arrivare tra 12-18 mesi: alle fonti statunitensi Fauci ha spiegato che, quando arriverà, le aziende potranno garantire circa un miliardo di dosi, permettendo quindi una distribuzione anche fuori dagli Stati ... Leggi su thesocialpost

TortoricAurelio : RT @azangrillo: Parla Zangrillo: l'emergenza Covid? È finita da due mesi - Testament73 : RT @azangrillo: Parla Zangrillo: l'emergenza Covid? È finita da due mesi - GandiniV : RT @UniLIUC: Su @La_Prealpina, si parla delle #impresefamiliari che resistono alla #crisi post #Covid19 con il prof #LIUC @TotoSciascia, co… - carlossartori19 : RT @marco_gervasoni: Parla Zangrillo: l'emergenza Covid? È finita da due mesi - Il Tempo - TotoSciascia : RT @UniLIUC: Su @La_Prealpina, si parla delle #impresefamiliari che resistono alla #crisi post #Covid19 con il prof #LIUC @TotoSciascia, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parla Emergenza coronavirus, parla la virologa Ilaria Capua: solo così evitiamo la seconda ondata Il Tempo Vaccino coronavirus, Moderna inizia fase test finale dal 27 luglio

L’azienda biotech americana Moderna ha annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test clinici per il suo vaccino anti covid-19, diventando la prima società al mondo a raggiungere quest ...

Covid in Brasile: a Rio spiagge chiuse finché non ci sarà il vaccino

Esiste un luogo nel mondo tanto bello quanto magico, conosciuto soprattutto per le sue incredibili spiagge, considerate tra le più belle di tutto il pianeta. Stiamo parlando di Rio de Janeiro, un luog ...

L’azienda biotech americana Moderna ha annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test clinici per il suo vaccino anti covid-19, diventando la prima società al mondo a raggiungere quest ...Esiste un luogo nel mondo tanto bello quanto magico, conosciuto soprattutto per le sue incredibili spiagge, considerate tra le più belle di tutto il pianeta. Stiamo parlando di Rio de Janeiro, un luog ...