Carnevali sicuro: «Marotta farà affari con Paratici. Boga e altri tre sono incedibili» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Carnevali: «Se battiamo la Juve Marotta è felice. Ma farà affari con Paratici». Le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, è stato intervistato da Tuttosport nel giorno del match tra i neroverdi e la Juventus. BATTERE LA JUVE – «Non sono scaramantico. Anzi, sono convinto che i detti popolari abbiano sempre un fondo di verità. Speriamo sia così anche stavolta. Io ci credo in un risultato positivo. Siamo in forma e non ci poniamo limiti. Domenica il governatore dell’Emilia Romagna Bonacina (tifoso della Juve ndr.) mi ha chiamato per ringraziarmi della vittoria sulla Lazio. Adesso spero di battere la ... Leggi su calcionews24

