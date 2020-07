Tottenham, Mourinho: «Il Manchester City graziato dal Tas è una vergogna» (Di martedì 14 luglio 2020) José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato della sentenza del Tas che ha riportato il Manchester City in Champions League José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa della sentenza del Tas che ha riammesso il Manchester City in Champions League dopo la squalifica di febbraio. «È una decisione vergognosa perché se il Manchester City non è colpevole non viene sanzionato con 10 milioni di euro. Se non sei colpevole non dovresti avere una multa. Se sono colpevoli anche la decisione è vergognosa e dovresti essere bandito dalla competizione. Non so se il Manchester City sia colpevole o no, ma ... Leggi su calcionews24

L’annullamento della squalifica di due anni dalle coppe europee da parte del Tas in merito alla questione del financial fair play tra Manchester City e Uefa ha scaturito numerose reazioni all’interno ...

