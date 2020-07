The Originals, anticipazioni oggi 14 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Trama e anticipazioni “The Originals” puntate di oggi 14 luglio: la serie televisiva approda su La5. Klaus e Hayley sono ormai mesi che sono lontani da Hope, cosa accadrà? Intanto tutti sono intenti a trovare il paletto di quercia bianca, riusciranno a trovarlo ed uccidere Klaus? Scopriamolo insieme in queste due nuove puntate della seconda stagione! Sbarca su La5 lo spin-off di “The Vampire Diaries”, The Originals. La serie statunitense fantasy, creata daArticolo completo: The Originals, anticipazioni oggi 14 luglio dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

sofia23569 : E già, oggi che avrei voluto iniziare the originals su la5 non posso, perché parte dalla 2 stagione ????????#TheOriginals - veronicaruffo : RT @melanzanefritt: Io che domani guarderò The Originals per la prima volta nella vita ma dalla SECONDA stagione in poi visto che La5 ha de… - keetanschafer : ma guardali in the originals ?? - marziiaf1 : Buongiorno, oggi si vive in funzione di The Originals. NON SONO PRONTA AL RITORNO DEI MIEI AMATI ORIGINALI????… - sofsofishere : come mi spiegate il fatto che oggi pomeriggio c'è su the originals su la5 #TheOriginals -

