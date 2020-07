Naya Rivera | Secondo le autorità è morta per salvare il figlio (Di martedì 14 luglio 2020) La polizia ha svelato alcuni particolari sulla morte di Naya Rivera. Naya Rivera, divenuta famosa per il ruolo di Santana in Glee, è stata ritrovata morta nella giornata di ieri. La giovane attrice era stata data per scomparsa il 9 Luglio, quando dopo aver preso la barca insieme ai figlioletto di 4 anni non aveva … L'articolo Naya Rivera Secondo le autorità è morta per salvare il figlio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera - roxygabriela9 : RT @nolocalsplease: Lo sceriffo ha spiegato che il corpo di Naya Rivera ha fatto escludere il suicidio. Il figlio di Naya ha raccontato che… - Brunj9 : RT @Daninseries: Parte del cast di Glee sulla riva del lago Piru dove Naya Rivera è scomparsa. Tutto questo nell'anniversario della morte d… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica Usa: recuperato corpo nel lago Piru, forse e' Naya Rivera

L'attrice e' scomparsa l'8 luglio durante una gita con il figlio ...

Naya Rivera, ritrovato nel lago il corpo della star di Glee

L'attrice era uscita per una gita in barca al lago Piru, in California, insieme al figlio di 4 anni: il ricordo commosso dei fan, dei colleghi e degli amici Il 13 luglio il corpo di Naya Rivera, 33 an ...

L'attrice e' scomparsa l'8 luglio durante una gita con il figlio ...L'attrice era uscita per una gita in barca al lago Piru, in California, insieme al figlio di 4 anni: il ricordo commosso dei fan, dei colleghi e degli amici Il 13 luglio il corpo di Naya Rivera, 33 an ...