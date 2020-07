Johnny Depp: "Amber Heard mi ha preso a pugni dopo aver scoperto che avevo perso 650 milioni" (Di martedì 14 luglio 2020) Johnny Depp ha ricostruito l'aggressione subita da parte della ex moglie quando lei ha scoperto che l'attore aveva perso 650 milioni per cattiva gestione delle sue finanze. Johnny Depp ha concluso la sua deposizione presso la Royal Count of Justice di Londra svelando che, dopo aver scoperto che aveva perso 650 milioni, Amber Heard lo avrebbe aggredito di notte prendendolo a pugni. Nel quinto e ultimo giorno di fronte alla corte in veste di testimone, Johnny Depp ha accusato l'ex moglie Amber Heard di averlo aggredito con un pugno fortissimo la notte in ... Leggi su movieplayer

