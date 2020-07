Coronavirus, Speranza: «La partita non è ancora vinta. Proroghiamo le misure di contenimento fino al 31 luglio» (Di martedì 14 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (14 luglio)Obbligo di indossare mascherina, divieto di assembramenti, divieto di ingresso e transito per chi ha transitato in 13 Paesi, tra cui Moldova, Brasile, Bangladesh, in cui c’è un alto numero di persone contagiate, controlli più stringenti nei porti e negli aeroporti, quarantena di 14 giorni per chi arriva dai Paesi extra-europei, sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena. Sono alcune delle misure anti-Coronavirus che verranno contente nel nuovo Dpcm che il ministro Roberto Speranza sta illustrando in Senato con cui si vogliono prorogare fino alla fine del mese le misure di contenimento in scadenza oggi, 14 luglio. «Nel mondo i contagiati sono 13 milioni. ... Leggi su open.online

