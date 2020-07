Sposa mangia una fetta di torna nuziale e muore per shock anafilattico (Di lunedì 13 luglio 2020) Morire nel giorno del proprio matrimonio per aver mangiato una fetta di torta nuziale. È accaduto a Alexandra Erokhova una ragazza di russa di 25 anni. Come riportano vari tabloid britanici, Alexandra era allergica alle noci e non era a conoscenza che il dolce preparato per le sue nozze ne contenesse: appena mangiata una fetta, è andata in shock anafilattico ed è morta poco dopo, nonostante l’intervento dei soccorsi. La cerimonia si stava svolgendo a Mosca. È stata ora aperta un’inchiesta per capire come mai non siano state rispettate le disposizioni sulla grave allergia della Sposa. L'articolo Sposa mangia una fetta di torna ... Leggi su ilfattoquotidiano

zazoomblog : Sposa mangia una fetta di torta al matrimonio e muore per choc anafilattico - #Sposa #mangia #fetta #torta - giornali_it : Sposa mangia una fetta di torta al matrimonio e muore per choc anafilattico #13luglio #QuotidianiNazionali… -

Ultime Notizie dalla rete : Sposa mangia Sposa mangia una fetta di torta al matrimonio e muore per choc anafilattico Il Messaggero