Sindrome di Angelman | accordo Ovid-Angelini per la produzione di OV101

ROMA (ITALPRESS) – Ovid Therapeutics e Angelini Pharma SpA annunciano un accordo attraverso il quale Angelini Pharma sarà responsabile dello sviluppo, produzione e commercializzazione di OV101 (gaboxadol) per il potenziale trattamento della Sindrome di Angelman, rara malattia genetica, nell'Unione Europea, in altri paesi del mercato economico europeo, nonchè in Svizzera, Turchia e Regno Unito e Russia. Angelini Pharma renderà esecutivo l'accordo tramite la sua nuova affiliata, Angelini Pharma Rare Diseases AG. "Siamo entusiasti dell'opportunità di iniziare con Angelini Pharma una collaborazione strategica mirata – in caso di approvazione ...

Il gruppo Angelini rafforza l'area terapeutica per il dolore e per il sistema nervoso comprando i diritti di commercializzazione in Europa del farmaco che cura la sindrome di Angelman in campo ...

