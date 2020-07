Sardegna: salvata tartaruga Caretta Caretta con un amo nello stomaco (Di lunedì 13 luglio 2020) Galleggiava sofferente a causa di un amo ingerito inavvertitamente. Una tartaruga Caretta Caretta lunga 75 centimetri e del peso di 66 chili, è stata soccorsa al largo di Bosa. Il pescatore professionista, Mariano Sotgiu, mentre si trovava a circa 5 miglia dalla costa, ha visto l’esemplare con un pezzo di nylon che fuoriusciva dalla bocca, ipotizzando subito che avesse ingerito un amo da palamito. Il pescatore ha issato a bordo la tartaruga e dopo avere contattato il suo collega Pierpaolo Manca (che qualche tempo fa aveva soccorso una piccola tartaruga impigliata nelle proprie reti a Torre dei Corsari), ha chiesto l’intervento del Cres, il Centro recupero del Sinis per attivare i soccorsi. Sotgiu ha tenuto la tartaruga a bordo ... Leggi su meteoweb.eu

