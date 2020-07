Salvini contro tutti: «Lamorgese? Incapace. Azzolina? Incompetente. Sala? Distratto» (Di lunedì 13 luglio 2020) Matteo Salvini non risparmia proprio nessuno e, durante la trasmissione Aria Pulita su Italia 7 Gold, spara a zero sul governo. Per l’ex capo del Viminale, l’attuale ministro dell’Interno «non è capace, non sa difendere i confini». Mentre la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è «Incompetente». Il voto di Salvini all’attuale esecutivo è dunque insufficiente. Ma non manca un attacco anche ai sindaci di Roma e di Milano. In particolare Beppe Sala, secondo il leghista, «sembra molto Distratto». La critica a Lamorgese «Se l’anno scorso a oggi erano sbarcati in 4mila e quest’anno il triplo dopo quattro mesi di chiusura vuol dire che qualcuno non sa fare il suo ... Leggi su open.online

