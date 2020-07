Organizzano festa in villa: 350 invitati. Le foto dell’assembramento (Di lunedì 13 luglio 2020) Hanno organizzato all’interno della loro villa all’Argentario una festa con oltre 350 persone senza le previste licenze e senza rispettare il divieto di assembramenti per l’emergenza Coronavirus. Una festa completamente abusiva. Per questo padre e figlio sono stati denunciati dai carabinieri a Porto Ercole. Intorno alle due della scorsa notte i militari, impegnati in servizio di controllo della zona, hanno sentito musica alta provenire da una lussuosa casa con centinaia di giovani presenti all’interno e nelle immediate vicinanze. Molte anche le segnalazioni di cittadini arrivate al 112. Padre e figlio dovranno rispondere in concorso dei reati di trattenimenti pubblici senza licenza, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, disturbo della quiete pubblica e violazione del divieto di assembramenti. Nel ... Leggi su caffeinamagazine

A officiare l'ordinazione il cardinale Angelo Bagnasco, per 14 anni alla guida della Chiesa ligure Il monsignore di Sant'Angelo di Piove di Sacco ha 63 anni. Campane a festa nel suo paese LA CERIMONI ...

