Migranti: si cerca una soluzione per gestire lo sbarco dei contagiati (Di lunedì 13 luglio 2020) Migranti: in queste ore il Governo si sta interrogando sulle possibili soluzioni per la gestione dei Migranti eventualmente positivi al Covid-19. Si tratta di una vera e propria emergenza sanitaria che ha coinvolto governatori regionali, il Viminale e che ha portato l’ Italia a richiedere l’aiuto dell’Unione Europea stessa. Migranti: la governatrice calabrese lancia un appello a Conte Ore di grande agitazione sono quelle che sta vivendo nelle ultime ore la regione Calabria. In seguito all’ultimo sbarco avvenuto sulle coste calabresi, alcuni Migranti (13 su un totale di 28 per l’esattezza) sono risultati positivi al Corona-Virus. La Calabria si è allora trovata a dover fronteggiare, in totale autonomia, la difficile situazione. La governatrice si è ... Leggi su notizieora

Sarebbe corretto credere che Friuli e Veneto siano ripiombati economicamente nei primi anni ‘50, in quello scenario che li vide migranti come nel 1918 ... per ettaro tale da spingere molte famiglie a ...

Per arginare la «situazione esplosiva» degli arrivi di migranti positivi in Calabria, la presidente della Regione Jole Santelli ha scritto al premier Giuseppe Conte chiedendogli di intervenire, minacc ...

