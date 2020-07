Lega Serie A reitera richiesta pagamento ma non sospende contratto con Sky (Di lunedì 13 luglio 2020) Si è svolta oggi, alla presenza di tutti i venti Club colLegati in video conferenza, l'Assemblea della Lega Serie A. Le Società, all'unanimità, hanno dato mandato al Prof. Vaccarella di reiterare a Sky l'intimazione al pagamento della rata scaduta a maggio in considerazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano.I Club comunque, a tutela e nel pieno rispetto dei propri tifosi, degli sponsor e di tutti gli stakeholders, hanno deciso di non sospendere... Leggi su digital-news

