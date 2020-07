Juventus, lavoro personalizzato per De Ligt e Rabiot. Ronaldo e Matuidi riposano (Di lunedì 13 luglio 2020) La Juventus si allena in vista della trasferta di Reggio Emilia, in casa del lanciatissimo Sassuolo di Roberto De Zerbi. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno svolto una seduta mattutina al centro sportivo della Continassa. lavoro differenziato per i bianconeri: recupero per chi è sceso in campo sabato sera, lavoro tecnico e conclusioni per il resto del gruppo. Giornata di riposo per Bentancur, Bernardeschi, Danilo, Matuidi, Ronaldo e Cuadrado, quest’ultimo fermato dal Giudice Sportivo. Seduta personalizzata, invece, per Bonucci, De Ligt e Rabiot. Domani allenamento pomeridiano. Foto: profilo Twitter Juventus L'articolo Juventus, lavoro personalizzato per De ... Leggi su alfredopedulla

Juventus, Per la sfida con il Sassuolo pronti Demiral e Chiellini

Allo Juventus Training Center, difatti ... ragionevolmente per mantenere alta l’attenzione in un campionato alquanto anomalo. Quindi lavoro di recupero e palestra per chi era in campo contro i ...

