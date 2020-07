Giudice sportivo Serie A, una giornata di squalifica per Saelemaekers (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Giudice sportivo ha reso note le sanzioni dopo le partite della domenica Inter-Torino chiuderà la 32esima giornata di campionato, e oggi il Giudice sportivo ha reso note le sanzioni relative alle partite giocate ieri. Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è stato squalificato per una giornata, dopo la doppia ammonizione rimediata contro il Napoli. Entrano invece in diffida: Igor e Pulgar(Fiorentina), Theo Hernandez (Milan). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

