Autostrade, Conte contro i Benetton: “Basta benefici”. E’ ufficiale l’ipotesi revoca (Di lunedì 13 luglio 2020) Su uno dei dossier più caldi di questa stagione politica il Premier Conte cambia rotta e si schiera contro la famiglia Benetton : “Il governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico. Basta benefici” Dopo un lungo ed acceso dibattito su uno dei dossier più caldi di questa stagione governativa, il Premier Conte cede alle … L'articolo Autostrade, Conte contro i Benetton: “Basta benefici”. E’ ufficiale l’ipotesi revoca NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Da Atlantia/Aspi è arrivata «una risposta ampiamente insoddisfacente»: «Porterò la questione della revoca in consiglio dei ministri». Il governo italiano, come annunciato dallo stesso presidente del C ...Caso Autostrade, Renzi replica a Conte: “I populisti chiedono da due anni la revoca della concessione. Facile da dire, difficile da fare”. Il caso Autostrade si infiamma nella giornata del 13 luglio, ...