Samanta Togni in vacanza col marito: la dolce dedica su Instagram (Di domenica 12 luglio 2020) Samanta Togni è in vacanza a Dubai con il marito Mario Russo: i due stanno trascorrendo giornate in spensieratezza, documentando tutto su Instagram, tra scatti romantici e foto in spiaggia. L’ex insegnante di Ballando con le stelle ha dedicato uno dei suoi ultimi post alla sua dolce metà, dedicandogli parole molto tenere. Nella foto pubblicata dalla Togni la coppia appare sorridente: in costume su un materassino, i due innamorati si godono questo periodo di riposo facendo un bagno in piscina. La ballerina ha accompagnato lo scatto a una citazione di Charles Bukowski, dedicandola al marito: Il problema è che cerchiamo qualcuno con il quale “invecchiare ... Leggi su dilei

Samanta Togni - il marito in vacanza ha avuto un incidente Samanta Togni racconta cosa è successo durante la vacanza in famiglia Samanta Togni in questi giorni si trova a Dubai in vacanza . Hanno bisogno di relax e divertimento perché anche per loro è stato un periodo difficile e ...

racconta cosa è successo durante la in famiglia in questi giorni si trova a Dubai in . Hanno bisogno di relax e divertimento perché anche per loro è stato un periodo difficile e ... Samanta Togni in vacanza a Dubai - incidente per il marito Mario : «È stato punto...» Samanta Togni in vacanza a Dubai , incidente per il marito Mario : «È stato punto...». L'ex insegnante di Ballando con le Stelle si trova in vacanza negli Emirati Arabi con...

in a , per il : «È punto...». L'ex insegnante di Ballando con le Stelle si trova in negli Emirati Arabi con... Samanta Togni in vacanza a Dubai - incidente per il marito Mario : 'È stato punto...' in vacanza a Dubai, incidente per il marito Mario: ' È stato punto... '. L'ex insegnante di Ballando con le Stelle si trova in vacanza negli Emirati Arabi con il marito chirurgo estetico Mario Russo. ...

infoitcultura : Samanta Togni in vacanza a Dubai, incidente per il marito Mario - infoitcultura : Samanta Togni, imprevisto a Dubai con il marito: «Punto da una medusa» - infoitcultura : Samanta Togni e Mario Russo, amore ritrovato a Dubai. Ma lui subito punto da una medusa | Video - infoitcultura : Samanta Togni, spiacevole incidente per suo marito Mario: è accaduto in vacanza a Dubai - zazoomnews : Samanta Togni il marito in vacanza ha avuto un incidente - #Samanta #Togni #marito #vacanza -