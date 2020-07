Coronavirus Italia, bollettino del 12 luglio: 243.061 casi totali, 9 morti in 24 ore (Di domenica 12 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 243.061. Le vittime, in totale, sono 34.954, con 9 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 7). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 234 casi. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano diffusi dal ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE TAPPE). Leggi su tg24.sky

