Soner Capatay: “La riapertura di Santa Sofia ha dato una spinta solo temporanea alla popolarità di Erdogan” (Di sabato 11 luglio 2020) Il direttore del Turkish research program al Washington Institute for Near East Policy: «Il Paese è diviso, non c’è maggioranza chiara. I dati dicono che il 44% dei turchi era contrario e il 37% favorevole» Leggi su lastampa

LaStampa : Il direttore del Turkish research program al Washington Institute for Near East Policy: «Il Paese è diviso, non c’… - LaStampa : Soner Capatay: “La riapertura di Santa Sofia ha dato una spinta solo temporanea alla popolarità di Erdogan” -

Ultime Notizie dalla rete : Soner Capatay Soner Capatay: “La riapertura di Santa Sofia ha dato una spinta solo temporanea alla popolarità di Erdogan” La Stampa Soner Capatay: “La riapertura di Santa Sofia ha dato una spinta solo temporanea alla popolarità di Erdogan”

Un leader che non ha più lo stesso consenso di una volta, ma che vuole lasciare un segno profondo nella storia della Turchia moderna. Un Paese che attraversa un periodo di forte crisi economica e che ...

Un leader che non ha più lo stesso consenso di una volta, ma che vuole lasciare un segno profondo nella storia della Turchia moderna. Un Paese che attraversa un periodo di forte crisi economica e che ...