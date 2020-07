Il Tribunale di Roma: 'Lo stabilimento balneare di Ostia 'La Casetta' non presenta abusi edilizi' (Di sabato 11 luglio 2020) Per il Tribunale di Roma, Sezione Penale, lo stabilimento balneare di Ostia 'La Casetta' non presenta abusi edilizi. La società concessionaria dell'impianto è stata assolta con formula piena perché ' ... Leggi su leggo

virginiaraggi : Il Tar ci ha dato ragione: il tassista che colpì in pieno volto un cliente all’aeroporto di Fiumicino non riavrà la… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Il Tribunale di #Roma: «Lo stabilimento balneare di #Ostia 'la casetta' non presenta abusi edilizi» - leggoit : Il Tribunale di #Roma: «Lo stabilimento balneare di #Ostia 'la casetta' non presenta abusi edilizi» - DAXdB : RT @IveserVenezia: 10 luglio 1976 I terroristi di 'Ordine Nuovo' assassinano Vittorio Occorsio, sostituto procuratore della Repubblica pres… - Mario09495625 : RT @virginiaraggi: Il Tar ci ha dato ragione: il tassista che colpì in pieno volto un cliente all’aeroporto di Fiumicino non riavrà la lice… -

Ultime Notizie dalla rete : Tribunale Roma Il Tribunale di Roma: «Lo stabilimento balneare di Ostia La Casetta non presenta abusi edilizi» Leggo.it Pugno duro dei carabinieri contro i reati: 9 arresti e 2 denunce a Ostia, Acilia e Fiumicino

I malviventi sono finiti in manette per i reati di furto, rapina, estorsione, spaccio, evasione e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento all'abitazione Ostia – Continua con grande im ...

Ubriaca al volante aggredisce i Carabinieri: arrestata

Continua con grande impegno l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia per la prevenzione e la repressione dei reati in genere. Solo nelle ultime ore, i militari hanno arrestato 9 ...

I malviventi sono finiti in manette per i reati di furto, rapina, estorsione, spaccio, evasione e violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento all'abitazione Ostia – Continua con grande im ...Continua con grande impegno l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia per la prevenzione e la repressione dei reati in genere. Solo nelle ultime ore, i militari hanno arrestato 9 ...