Si laurea in medicina il figlio del primo medico morto di covid. "La dedico a papà" (Di venerdì 10 luglio 2020) La laurea l’ha dedicata al padre, aveva sempre sognato di renderlo fiero di lui. Il figlio di Roberto Stella, primo medico italiano morto di covid, è tra i neo dottori in medicina e chirurgia, riconoscimento ottenuto con una votazione di 110 e lode. Massimo ha perso il padre l′11 marzo, morto nell’ospedale di Como dopo una battaglia contro il virus. “I suoi pazienti hanno perso un amico ed un uomo capace di curare e prendersi cura senza limiti”, lo aveva salutato l’Ordine dei medici di Varese.Ora il ragazzo vuole seguire le sue orme e specializzarsi in Cardiologia. “Complimenti Massimo”, ha scritto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, “abbiamo bisogno di bravi nuovi ... Leggi su huffingtonpost

Coronavirus - Zaia : “La discesa è rallentata”. E’ guerra totale con il Governo per la Laurea in Medicina Il governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato della situazione relativa al Coronavirus e del nuovo corso di Laurea in Medicina a Treviso, bloccato dal Governo Intervenuto in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera, Luca Zaia , ...

Il governatore del Veneto Luca ha parlato della situazione relativa al e del nuovo corso di in a Treviso, bloccato dal Intervenuto in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera, Luca , ... Il grido dei neolaureati in Medicina : “In Italia mancano i medici ma ogni anno lo Stato lascia 10mila di noi senza specializzazione” L’appello dei neolaureati in medicina: “Fateci specializzare” Nicola Guareschi ha 31 anni, si è laureato in medicina nel 2017 e da allora cerca di superare il concorso per accedere alla scuola di specializzazione. ...

Si laurea con lode in medicina e lo fa con sei mesi di anticipo Il Tirreno Si laurea in medicina il figlio del primo medico morto di covid. "La dedico a papà"

Medicina, test-salasso anche a Padova: triplicato il costo per accedere all'Università

La misura è stata imposta dal Governo. Oltre 3 mila studenti dovranno pagare 100 euro anzichè 30 per poter partecipare alla prova di accesso alla facoltà PADOVA. Una preoccupazione in più per gli aspi ...

