"Il padre di mia figlia è il principe Alberto di Monaco". Donna brasiliana chiede il riconoscimento della paternità in tribunale (Di venerdì 10 luglio 2020) La ragazza, che oggi ha 15 anni e vive nelle Marche con la madre, sarebbe stata concepita durante un viaggio in Europa. Leggi su repubblica

hazismysun : @glowiis @MarNelant @olivefritte Mia madre parcheggia in 5 minuti in qualunque spazio trova in maniera perfetta tan… - juornoit : #Riconoscimento di paternità, il #Principe Alberto di Monaco citato in tribunale dall’avvocato napoletano… - mikyvoicu : Hai mai girato in mutande a casa di una tua amica davanti al padre? — Ogni minuto della mia vita. Vivo solo per que… - paolochiariello : #Riconoscimento di paternità, il #Principe Alberto di Monaco citato in tribunale dall’avvocato napoletano… - chanstreasure : e prima mia madre che mi ride in faccia dopo che dico che io sarei nata esattamente 8 anni dopo dal giugno del '94… -