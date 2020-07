Crimi immortalato mentre dorme nell’aula del Parlamento. La foto ridiventa virale: sfottò sul web (Di venerdì 10 luglio 2020) La foto di Crimi che dorme in Parlamento l’ha rimessa sui social il pentastellato “sospeso” Marcello De Vito, ma motivi diversi da quelli che poi hanno fatto il giro del web. La foto, infatti, nonostante non sia nuova, è stata subito ripresa da varie pagine facebook per deridere i Cinquestelle. Il popolo del web, infatti, non dimentica gli attacchi che i grillini facevano sui social. E soprattutto quelle immagini dei parlamentari addormentati in aula con la scritta: «Ecco come lavorano con i soldi degli italiani». Su Crimi una pioggia di commenti ironici Sfottò a valanga, quindi, su Crimi e sul M5S. I commenti si moltiplicano sul web, la foto diventa virale. «Non me ne ... Leggi su secoloditalia

