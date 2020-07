Coronavirus: stato di emergenza prolungato fino al 31 Dicembre (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Presidente Conte annuncia da Venezia la proroga dello stato di emergenza per il Coronavirus fino al 31 Dicembre 2020: le reazioni Da Venezia, dove questa mattina si è tenuto il primo test di sollevamento delle delle paratoie del Mose, il Premier Conte ha confermato una notizia che circolava già da diverse ore: lo stato di emergenza legato al Coronavirus, andrà ben oltre la data precedentemente schedulata del 31 Luglio 2020 per protrarsi fino alla fine dell’anno. Questo significa, tra le altre cose, che il Presidente del Consiglio potrà promulgare qualora se ne presenti la necessità, ulteriori Dpcm (atti che non devono passare all’esame delle Camere) con norme atte al contenimento del ... Leggi su zon

