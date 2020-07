Avellino, virata decisiva per la panchina (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Mancano gli ultimi dettagli, ma Piero Braglia sarà il nuovo allenatore dell’Avellino. Il tecnico di Grosseto ha superato Gaetano Auteri nelle preferenze della società guidata da Angelo Antonio D’Agostino. Nell’ultima stagione ha guidato il Cosenza per poi essere esonerato lo scorso 10 febbraio. Esonero dopo aver guidato i lupi della Sila per 107 gare. Braglia vanta nel suo personale palmares quattro promozioni in Serie B (Catanzaro, Pisa, Juve Stabia e Cosenza). In Irpinia ritroverebbe il direttore Salvatore Di Somma. Entrambi hanno fatto le fortune della Juve Stabia in passato. L'articolo Avellino, virata decisiva per la panchina proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

