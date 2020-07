Whirpool, operai in protesta nelle strade di Napoli (FOTO E VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non accettiamo riconversioni”. Cori e slogan, gli operai Whirpool scendono di nuovo in strada per avere chiarezza dalle istituzioni. Dalla fabbrica nel cuore di Napoli est stanno percorrendo via Argine in direzione Gianturco per arrivare a piazza Garibaldi. Oggi la mobilitazione a Napoli, il 17 luglio proclamato lo sciopero nazionale. Seguono aggiornamenti. L'articolo Whirpool, operai in protesta nelle strade di Napoli (FOTO E VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

