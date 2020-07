Venezia: fuoriuscita di acido fluoridrico dagli impianti della Solvay Fluor Italia – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Si è verificata nella mattinata di oggi una fuoriuscita di acido Fluoridrico dagli impianti della Solvay Fluor Italia Spa di Porto Marghera Intorno alle 4:30 di oggi 9 luglio 2020 dagli impianti della Solvay Fluor Italia Spa di Porto Marghera c’è stata una fuoriuscita di acido Fluoridrico. A far trapelare l’informazione ci hanno pensato la Protezione Civile del Comune … L'articolo Venezia: fuoriuscita di acido ... Leggi su newnotizie

Venezia, incidente a Porto Marghera: acido fluoridrico fuoriesce dagli impianti Solvay Fluor Italia Spa. La centrale operativa della Polizia locale e la Protezione Civile del Comune di Venezia ...

La centrale operativa della Polizia locale e la Protezione Civile del Comune di Venezia informano che alle ore 4:30 di oggi 9 luglio, si è verificata una fuoriuscita di acido fluoridrico in quantità ...

