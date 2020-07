La Roma aumenta l'offerta al Manchester per Smalling: le cifre. Si va verso l'accordo (Di giovedì 9 luglio 2020) La Roma ha intenzione di confermare Chris Smalling anche per la prossima stagione. I giallorossi hanno aumentato la loro offerta spingendosi a 18 milioni complessivi tra prestito e successivo obbligo di riscatto, un milione in più rispetto alla ultima proposta, ma ancora lontani dai 25 che ancora chiedono gli inglesi. SSC Napoli v AS Roma - Serie A La Roma, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha aumentato da 14 a 15 milioni la quota dell’eventuale riscatto obbligatorio... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Roma aumenta UK e Francia rimbalzano Huawei. E a Roma aumenta la pressione sul 5G Formiche.net Coronavirus, ultime notizie, Boccia: “Continueremo a bloccare voli da Paesi non in sicurezza”

Le autorità serbe stanno decidendo le misure per cercare di frenare la diffusione del coronavirus, dopo una seconda notte di scontri tra polizia e manifestazioni che protestano contro un secondo lockd ...

Roma: dal 14 luglio torna per 22 serate “Circo Maximo”

Grazie alla realta’ aumentata e virtuale, il visitatore potra’ immergersi ... Per i possessori della MIC card e della Roma Pass e’ previsto il biglietto d’ingresso ridotto.

