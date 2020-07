Demet Ozdemir (Sanem di DayDreamer) impegnata in un’altra soap (Di giovedì 9 luglio 2020) Demet Ozdemir è l’attrice turca che interpreta Sanem in DayDreamer, la soap opera turca che sta riscuotendo un grande successo nel pomeriggio di Canale 5, come dimostrano i dati Auditel, ben sopra la media. La soap racconta la storia d’amore tra Sanem, una scrittrice che decide di non assecondare il futuro già scritto dalla sua famiglia e un fidanzamento programmato e di partire per inseguire i suoi sogni. Arrivata all’agenzia pubblicitaria della sorella, trova impiego e qui incontra Can, del quale si innamora all’istante. Sanem e Can iniziano così una rocambolesca avventura fatta di equivoci, siparietti divertenti e momenti romantici che terminerà con il lieto fine, ma non senza eventi ... Leggi su kontrokultura

La storia di questi due ragazzi s'intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos.

Sempre più vicini nelle puntate italiane di DayDreamer – Le ali del sogno, presto Sanem e Can non potranno nascondere i loro sentimenti e la passione scoppierà. Le anticipazioni turche di DayDreamer

