Antonella Elia: vita privata, età, carriera, Instagram, fidanzato, figli e curiosità sulla showgirl (Di venerdì 10 luglio 2020) Da anni è una delle showgirl più simpatiche e “svampite” d’Italia, ma cosa sappiamo della vita privata di Antonella Elia? Recentemente l’abbiamo vista come partecipante a vari reality show (ha anche vinto un’edizione de L’Isola dei Famosi) ed attualmente fa parte del cast di vip di Temptation Island, ma la Elia è soprattutto una soubrette ed una showgirl che sa presentare, ballare e cantare. Ogni tanto la vediamo anche in veste di opinionista. Scopriamo di più su di lei. Chi è Antonella Elia: età, carriera e Instagram Antonella Elia è nata a Torino il 1° Novembre del 1963 ed ha ... Leggi su pianetadonne.blog

