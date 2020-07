Perché si fa polemica sull’affidamento del nuovo ponte di Genova ad Autostrade (Di mercoledì 8 luglio 2020) (foto: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)L’ipotesi circolava già da alcuni giorni, ma ora è arrivata la definitiva conferma della ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli: ad Autostrade per l’Italia (Aspi) verrà rinnovata la concessione del nuovo ponte di Genova. Una concessione definita pro tempore dalla stessa De Micheli che dovrebbe valere, quindi, fino a quando il governo non prenderà una decisione sulla questione. La soluzione trovata dall’esecutivo risponde all’appello del sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci di trovare qualcuno a cui affidare il collaudo finale e la gestione della nuova opera per evitare che, nonostante il completamento dei lavori a tempi quasi record, rischi di rimanere inutilizzata per un lasso di tempo indeterminato. L’inaugurazione del ... Leggi su wired

