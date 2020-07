Le spose in flash mob, saltati 80mila i matrimoni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si sono vestite di bianco con la marcia nuziale come sottofondo. In mano non avevano il bouquet, ma cartelli di protesta. Il flashmob delle spose è andato in scena fra Fontana di Trevi e piazza Montecitorio. A organizzarlo, cono lo slogan «Ridateci la libertà di festeggiare», è stata Airb, Associazione italiana regalo, bomboniera, wedding e confetti. Leggi su vanityfair

infoitinterno : Coronavirus, matrimoni rinviati: flash mob delle spose a Roma. FOTO - infoitinterno : Roma, flash mob delle promesse spose: Regole Covid troppo rigide, così niente matrimoni. Wedding sull'orlo del fall… - infoitinterno : Roma, il flash mob delle spose a Fontana di Trevi - infoitinterno : Roma, flash mob delle promesse spose in piazza per protestare - infoitinterno : Abito bianco e marcia nuziale: a Roma il flash mob delle spose: 'Ridateci la libertà di festeggiare' -