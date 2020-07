Konami, colpo basso per PES: persa la licenza di due “big” italiane (Di mercoledì 8 luglio 2020) Brutto colpo per Konami che in vista di PES 2021 perde la licenza di due big italiane. L’azienda giapponese non trova l’accordo sul nuovo contratto. Delusione in casa Konami, infatti, in PES 2021 non ci saranno due big italiane. Ad un anno dai grossi miglioramenti di Pro Evolution Soccer 2020, la casa giapponese si trova … L'articolo Konami, colpo basso per PES: persa la licenza di due “big” italiane proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Konami colpo Konami, colpo basso per PES: persa la licenza di due “big” italiane Inews24 Niente sfide contro Inter e Milan su PES 21, Konami rinuncia ai diritti delle due milanesi

Lo scorso anno Konami fece un colpo importante, assicurandosi in esclusiva i diritti della Juventus sul suo videogioco calcistico di quest’anno, PES 2020. Dall’anno prossimo la formazione bianconera n ...

Konami, che botta: PES perde le licenze di Inter e Milan

L'anno scorso il colpo con i diritti su nome e marchio Juventus, oggi la botta: PES perde le licenze di Inter e Milan. Lo annuncia Konami con due comunicati uff ...

Lo scorso anno Konami fece un colpo importante, assicurandosi in esclusiva i diritti della Juventus sul suo videogioco calcistico di quest’anno, PES 2020. Dall’anno prossimo la formazione bianconera n ...L'anno scorso il colpo con i diritti su nome e marchio Juventus, oggi la botta: PES perde le licenze di Inter e Milan. Lo annuncia Konami con due comunicati uff ...