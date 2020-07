Abusi su bimba disabile: condannato il fisioterapista del distaccamento del Bambino Gesù (Di mercoledì 8 luglio 2020) E’ stato condannato a 8 anni di carcere per violenza sessuale aggravata su minore il fisioterapista del distaccamento dell’ospedale Bambino Gesù a Santa Marinella che, nel settembre 2019, era stato arrestato perché accusato di aver abusato di una bambina diversamente abile. Atti gravissimi che sono stati compiuti fuori dall’ospedale, durante alcune sedute di fisioterapia a domicilio. A rendersi conto che qualcosa non andava proprio i genitori della piccola che hanno sporto denuncia. Da lì l’inizio delle indagini. I fatti E’ settembre 2019 quando un fisioterapista del distaccamento dell’ospedale Bambino Gesù a Santa Marinella viene arrestato perché accusato di aver abusato di una bambina diversamente abile. A far scattare le indagini una denuncia presentata dai genitori. Ora è arrivata la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

