Stefano De Martino beccato con l’ex del GF, anche lei tornata single: foto (Di martedì 7 luglio 2020) “Estate muy caliente” scrive Alfonso Signorini sotto la copertina bomba dell’ultimo numero di Chi. Protagonisti dell’ennesimo scoop ovviamente Belen Rodriguez e Stefano De Martino, da settimane nel mirino del gossip. La prima, dopo la soffiata di Dagospia, è stata pizzicata mentre bacia un uomo che misterioso non lo è più. Si tratta di Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano indicato come nuova fiamma della showgirl argentina. A loro il settimanale in edicola mercoledì 8 luglio dedica la cover, anticipata su Instagram dal direttore Signorini. Ma attenzione, anche Stefano De Martino è stato beccato in dolce compagnia. No, non con Alessia Marcuzzi con cui, a detta di Dago, avrebbe avuto un flirt. Con un’altra Rodriguez che però con Belen e la sua famiglia non ha niente a che fare. (Continua dopo la foto) Oltre ... Leggi su caffeinamagazine

