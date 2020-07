Speed stasera in tv: trama, trailer, cast e curiosità del film (Di martedì 7 luglio 2020) Questa sera, martedì 7 luglio, andrà in onda in prima serata su Retequattro il film Speed. E’ un film americano del 1994 diretto da Jan De Bont ed interpretato da Keanu Reeves, Sandra Bullock e Dennis Hopper. La pellicola ha vinto due premi Oscar nel 1995 come miglior sonoro e miglior montaggio sonoro. Speed: trama del film Vediamo dunque la trama del film in onda questa sera in tv. Un terrorista di Los Angeles ha innescato una bomba su un ascensore ultraveloce in un palazzo e, non appena alcune persone vi salgono, fa saltare in aria i cavi. L’ascensore si ferma al trentesimo piano grazie ai freni di emergenza. Jack Traven e il suo amico Harry Temple, entrambi agenti della polizia, cercano di risolvere la situazione. L’attentatore chiede tre milioni di dollari entro un’ora altrimenti farà saltare tutto. Speed: curiosità e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Un malvivente, Howard Payne (Hopper) uccide il vigilante di un grattacielo per potersi introdurre nell’edificio e installare una bomba dentro ad un ascensore. Per non far esplodere le mine e ...

