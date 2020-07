Monza, Berlusconi: “Galliani anima del club. Brocchi è come Ancelotti” (Di martedì 7 luglio 2020) Il Presidente del Monza, Paolo Berlusconi, ha rilasciato delle dichiarazioni alla trasmissione Binario Sport dove ha parlato delle prospettive presenti e future della squadra, con un occhio al passato milanista.FESTA PROMOZIONEcaption id="attachment 974795" align="alignnone" width="1148" screenshot Monza (twitter)/caption"Non siamo riusciti a festeggiare la promozione, eravamo in vantaggio di 16 punti, potevamo finire il campionato con uno score ancora migliore. Il primo luglio volevamo festeggiare, ma le regole sull'inizio del campionato hanno fatto pensare al nostro mister di iniziare gli allenamenti fin dal 1° luglio. Quindi la promozione è rinviata ad eventi futuri".L'anima DEL Monzacaption id="attachment 286691" align="alignnone" width="594" Galliani (getty Images)/caption"Questa squadra ha in Adriano Galliani la propria anima, insieme a ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Monza, Berlusconi: 'Galliani anima del club. Brocchi è come Ancelotti' - - tom_untitled : P. Berlusconi: 'Replicare al Monza quanto fatto al Milan, Brocchi mi ricorda Ancelotti'. Kurtyna. - sportli26181512 : P. Berlusconi: 'Replicare al Monza quanto fatto al Milan, Brocchi mi ricorda Ancelotti': Il presidente del Monza Pa… - ParmaLiveTweet : Tuttosport - Pazza idea Monza: Berlusconi e Galliani sulle tracce di Kucka -