La tigre e il dragone: i guerrieri volanti di Ang Lee e la rinascita del wuxia (Di martedì 7 luglio 2020) Ne La tigre e il dragone, Ang Lee ha creato un insolito connubio fra avventura, arti marziali e sentimenti: ecco la nostra analisi di uno dei film-evento di inizio millennio. L'estate del 2000, tanto in America quanto in Europa, si rivela una stagione dominata da memorabili blockbuster: mentre Il gladiatore di Ridley Scott e Mission: Impossible II di John Woo, usciti negli USA a maggio, continuano a riempire le sale, nei cinema debuttano altri campioni d'incassi quali La tempesta perfetta, l'horror Le verità nascoste e i primi capitoli dei franchise X-Men e Scary Movie. Ma nel frattempo, in Asia, c'è un nuovo film che nel corso dell'estate infrange un record dietro l'altro, un film il cui successo è destinato, entro l'inizio del 2001, ad essere esportato in tutto il resto ... Leggi su movieplayer

PasqualeTotaro : RT @Ania_________: #InUnFilm su #VentagliDiParole Se il pugno è chiuso la mano è vuota. Solo se la mano è aperta puoi possedere tutto. •… - ApotheosisVitae : RT @Ania_________: #InUnFilm su #VentagliDiParole Se il pugno è chiuso la mano è vuota. Solo se la mano è aperta puoi possedere tutto. •… - AlterHeidi : RT @Ania_________: #InUnFilm su #VentagliDiParole Se il pugno è chiuso la mano è vuota. Solo se la mano è aperta puoi possedere tutto. •… - Danbrad77778390 : RT @Ania_________: #InUnFilm su #VentagliDiParole Se il pugno è chiuso la mano è vuota. Solo se la mano è aperta puoi possedere tutto. •… - Xyz29503849 : RT @Ania_________: #InUnFilm su #VentagliDiParole Se il pugno è chiuso la mano è vuota. Solo se la mano è aperta puoi possedere tutto. •… -

Ultime Notizie dalla rete : tigre dragone La tigre e il dragone: i guerrieri volanti di Ang Lee e la rinascita del wuxia Movieplayer.it The Corruptor - Indagine a Chinatown: il miglior film americano del divo di Hong Kong Chow Yun-Fat

Sul finire del Novecento Chow Yun-Fat, uno dei simboli del cinema hongkonghese degli anni Ottanta e Novanta, attore feticcio di John Woo, aveva tentato l'avventura hollywoodiana. Questo The Corruptor, ...

Mulan: Disney posticipa nuovamente l'uscita del film

Mulan, la versione live-action del film Disney, ha una nuova data di uscita negli Stati Uniti dopo un ulteriore posticipo. Disney ha annunciato di aver posticipato nuovamente il debutto di Mulan nelle ...

Sul finire del Novecento Chow Yun-Fat, uno dei simboli del cinema hongkonghese degli anni Ottanta e Novanta, attore feticcio di John Woo, aveva tentato l'avventura hollywoodiana. Questo The Corruptor, ...Mulan, la versione live-action del film Disney, ha una nuova data di uscita negli Stati Uniti dopo un ulteriore posticipo. Disney ha annunciato di aver posticipato nuovamente il debutto di Mulan nelle ...