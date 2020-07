Gangs of London: analizziamo il primo episodio in live su Twitch (Di martedì 7 luglio 2020) Gangs of London è approdata su SKY e NOW TV anche in Italia e ne analizziamo il primo episodio nella nuova puntata di So Serial, oggi alle 12:00 in live su Twitch. Sky ha svelato il primo episodio di Gangs of London e noi di Movieplayer.it siamo pronti ad analizzarlo in live oggi su Twitch, alle ore 12:00, nella nuova puntata di So Serial, in compagnia di Valentina Ariete. La nuova epopea criminale firmata Sky Original, creata dal maestro dell'action-fighting Gareth Evans e da Matt Flannery, è sbarcata finalmente anche in Italia - da ieri sera su Sky e in streaming su NOW TV - e ci farà compagnia per altre 4 settimane con tutti e 9 gli episodi che compongono la sua prima stagione.(Eccezionalmente il primo episodio è stato reso disponibile ... Leggi su movieplayer

