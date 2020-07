Coronavirus Usa: Fauci, la situazione è veramente non buona (Di martedì 7 luglio 2020) Negli ultimi giorni, sono 14 gli Stati americani che hanno raggiunto record di contagi, mentre sono 250mila le persone rimaste contagiate nei soli primi giorni di luglio, secondo un conteggio del New York Times. Leggi su firenzepost

riotta : Risalgono i contagi in un'Italia che ha deciso di averne abbastanza del #coronavirus , stessa curva del Sud degli U… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Usa, altri 39.400 contagi Quasi 130mila i decessi complessivi - petergomezblog : Coronavirus, picco di contagi a Melbourne: 6 milioni di persone in lockdown in Australia. Ancora 40mila casi in Usa… - FirenzePost : Coronavirus Usa: Fauci, la situazione è veramente non buona - zodluc : RT @busettodavide: I primi 3 paesi al mondo per numero di contaggi da #coronavirus sono #USA, #Brasile e #India. Questi 3 paesi non hanno m… -