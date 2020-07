Repubblica: troppi giocatori della Roma in panchina, per il Napoli violato protocollo (Di lunedì 6 luglio 2020) Un confronto acceso, tra i dirigenti di Napoli e Roma, si sarebbe verificato ieri al San Paolo a causa dei troppi calciatori giallorossi presenti in panchina. Repubblica racconta che, secondo gli azzurri, la presenza di tutte le riserve convocate per la sfida avrebbe impedito il rispetto del distanziamento sociale. Il Napoli avrebbe chiesto anche l’intervento dell’arbitro Rocchi: resta da capire cosa avrà scritto nel referto il direttore di gara sulla vicenda. In ogni caso, De Laurentiis si batterà per le sue ragioni, chiedendo spiegazioni sia alla FIGC che alla Lega Serie A. L'articolo Repubblica: troppi giocatori della Roma in panchina, per il Napoli violato protocollo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Repubblica: troppi giocatori della Roma in panchina, per il Napoli violato protocollo Il quotidiano riporta un conf… - tuttonapoli : Repubblica - Troppi giocatori in panchina, il Napoli accusa la Roma: 'Ha violato il protocollo sanitario!' - petruspiero : @laura_maffi @_marlene1265 @repubblica Ma perché andate sempre al passato,lo sappiamo tutti inutile ripetersi,oggi… - convivioblog : Se si ascoltasse il povero prof. Sartori dopo troppi anni? #Leggeelettorale, appello di Sartori e Ignazi: 'Doppio… - Andrea_Sondi : @ACasperia @Klau662 @u_cinzia @stanzaselvaggia Non è un’esagerazione immensa. Di sicuro non tutti ma troppi :) -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica troppi Repubblica - Troppi giocatori in panchina, il Napoli accusa la Roma: "Ha violato il protocollo... Tutto Napoli Repubblica - Troppi giocatori in panchina, il Napoli accusa la Roma: "Ha violato il protocollo sanitario!"

Scontro sul rispetto del protocollo sanitario. Ci sono state scintille domenica sera al San Paolo tra i dirigenti del Napoli e quelli della Roma. Motivo? Lo rivela Repubblica che scrive: "I gialloross ...

Napoli-Roma 2-1, Insigne completa l'aggancio ai giallorossi

NAPOLI - Un gioiello di Insigne a 8' dalla fine consente al Napoli di piegare (2-1) la Roma al San Paolo dopo 5 anni e mezzo e di coronare una rincorsa al 5° posto durata 20 turni. Un successo limpido ...

Scontro sul rispetto del protocollo sanitario. Ci sono state scintille domenica sera al San Paolo tra i dirigenti del Napoli e quelli della Roma. Motivo? Lo rivela Repubblica che scrive: "I gialloross ...NAPOLI - Un gioiello di Insigne a 8' dalla fine consente al Napoli di piegare (2-1) la Roma al San Paolo dopo 5 anni e mezzo e di coronare una rincorsa al 5° posto durata 20 turni. Un successo limpido ...