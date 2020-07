E’ morto il maestro Ennio Morricone. Il premio Oscar aveva 91 anni. Sue le colonne sonore di oltre 500 film. Mattarella: “Artista insigne e geniale” (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ morto all’età di 91 anni il premio Oscar Ennio Morricone. Nato a Roma, Morricone studia al Conservatorio di Santa Cecilia dove si diploma in tromba. Ha scritto le musiche per più di 500 film e serie tv, oltre che opere di musica contemporanea. La sua carriera include un’ampia gamma di generi compositivi, che fanno di lui uno dei più versatili, prolifici e influenti compositori di colonne sonore di tutti i tempi. Le musiche di Morricone sono state usate in più di 60 film vincitori di premi. Dal 1946 a oggi ha composto più di 100 brani classici, ma ciò che ha dato la fama mondiale a Morricone come compositore, sono state le musiche prodotte per il genere del western all’italiana, che lo hanno portato a collaborare con registi come Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci, con titoli come la Trilogia del dollaro, ... Leggi su lanotiziagiornale

