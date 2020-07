È morto Ennio Morricone. Il mondo si inchina al Maestro (Di lunedì 6 luglio 2020) Il grande musicista e compositore aveva 91 anni Addio al Maestro. Il Premio Oscar Ennio Morricone, 91 anni, è morto nella notte in una clinica romana a conseguenza di una caduta: qualche giorno fa si era rotto il femore. I funerali si terranno in forma privata "nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti … Leggi su it.mashable

