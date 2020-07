Chicago P.D. 6, anticipazioni puntate in onda stasera, 7 luglio, su Italia 1 (Di lunedì 6 luglio 2020) Chicago PD 6, anticipazioni, trame delle puntate in onda martedì 7 luglio alle 21:20 su Italia 1. Dopo lo speciale doppio appuntamento della scorsa settimana, realizzato per trasmettere nell’ordine giusto il crossover presente nel secondo episodio, Chicago Fire e Chicago PD si sdoppiano in due serate, e andranno in onda con tre episodi a serata. L’appuntamento è quindi per martedì 7 luglio su Italia 1 alle 21:30, con tre nuovi episodi della sesta stagione di Chicago P.D. La sesta stagione è composta da 22 episodi che andranno in onda a ritmo di tre episodi a settimana, ecco un promo e cosa succederà stasera:  Chicago PD 6 anticipazioni puntata in onda martedì 7 luglio 6×03 – Cattivi Ragazzi. La banda che terrorizza il Little Village, fa un’altra rapina uccidendo una persona e rapendo la figlia ... Leggi su dituttounpop

Trama Episodio: Buoni o cattivi

