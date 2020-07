"Vai a rivederti quei video". Calenda, sfogo da applausi contro Zingaretti; umiliazione totale per il segretario dem, una questione di coerenza (Di domenica 5 luglio 2020) Carlo Calenda ha affidato a Twitter uno sfogo da applausi su Nicola Zingaretti, invitato alla coerenza. “Vai a rivederti i video in cui dicevi ‘mai con i Cinque stelle, se cade il governo ci sono solo le elezioni' - scrive il leader di Azione - e rifletti su serietà e verità. Pensaci mentre esterni al ‘grande punto di riferimento dei riformisti' il tuo disappunto sulla performance del governo che hai voluto”. Nel frattempo continua lo scontro interno al Pd: è bastato un sondaggio per riaccendere la miccia. Secondo l'ultima rilevazione Bimedia, i dem sarebbero soltanto a 5 punti di distacco dalla Lega e tutti i transfughi ex democratici (Leu, Renzi e Calenda) varrebbero l'8,7%: ciò ha indotto Andrea Orlando, vice segretario Pd, a dire che “senza tre scissioni saremmo pari alla Lega”, se non addirittura sopra. Ma ... Leggi su liberoquotidiano

