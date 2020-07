Morto Carlo Flamigni, il padre della fecondazione assistita (Di domenica 5 luglio 2020) E' Morto Carlo Flamigli, il ginecologo padre della fecondazione assistita. Aveva 87 anni. Lo ha annunciato il figlio su Facebook. "Ciao papà - scrive il figlio - speravo che questo momento non arrivasse mai, il dolore è grande almeno quanto il bene che ti ho voluto... Ma un giorno ci rivedremo prof... Ne sono sicuro".BONACCINI"Ha saputo riunire in sé le caratteristiche che dovrebbe avere ogni medico: la profonda competenza scientifica e clinica, la sensibilità e lo spessore sul piano umano. Qualità queste ultime che lo hanno portato sempre dalla parte delle donne, per difenderne i diritti di libera scelta". Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ricorda Carlo Flamigni, deceduto a Forlì nella casa di famiglia.Nell`esprimere il proprio cordoglio alla famiglia, anche a nome di tutta la Giunta regionale, Bonaccini ... Leggi su ilfogliettone

repubblica : È morto Carlo Flamigni, una vita per i diritti per le donne [di ROSARIO DI RAIMONDO e ILARIA VENTURI] [aggiornament… - Agenzia_Ansa : Morto #Flamigni, luminare della fecondazione assistita. La camera ardente lunedì e martedì a Forlì #ANSA - fattoquotidiano : Carlo Flamigni, morto il ginecologo ‘padre’ della fecondazione assistita: aveva 87 anni - mlucy944 : RT @repubblica: È morto Carlo Flamigni, una vita per i diritti per le donne [di ROSARIO DI RAIMONDO e ILARIA VENTURI] [aggiornamento delle… - Carmela_oltre : RT @GPiziarte: È morto Carlo Flamigni, una vita per i diritti per le donne -